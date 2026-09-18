Kύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά με μισθωμένα αυτοκίνητα

Πολυμελή εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη.

Συνελήφθησαν οκτώ μέλη της οργάνωσης (δυο ημεδαποί και έξι αλλοδαποί, με ηλικίες από 16 έως 28 ετών), αλλά και μια νεαρή ημεδαπή, όπου σε βάρος τους, σχηματίσθηκε κατά περίσταση δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Τα στοιχεία που προέκυψαν μετά από έρευνα, έδειξαν ότι τα μέλη της οργάνωσης, αποθήκευαν ναρκωτικές ουσίες στις οικίες που διέμεναν και τα διένειμαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, εντόπισαν το απόγευμα της Πέμπτης (17/9/2026) να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου στην Πυλαία, όπου σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν δυο συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 2.060 γραμμαρίων, και μια συσκευασία κοκαΐνης, συνολικού βάρους 104 γραμμαρίων, που θα παρέδιδε σε άλλο άτομο, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ακολούθως, έγινε έρευνα στο σπίτι του 28χρονου, όπου βρέθηκαν 800 ευρώ, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών σε ακόμη μία κατοικία στην ίδια περιοχή, όπου διέμεναν οι αλλοδαποί- μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν.

Από το συγκεκριμένο σπίτι, εξήλθε μια νεαρή γυναίκα, η οποία, είχε μόλις προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης, και συνελήφθη.

Στο εσωτερικό του δεύτερου σπιτιού, αλλά και στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν:

– 545 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 1.384,70 γραμμαρίων,

– 13 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους 1.158 γραμμαρίων,

– Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών,

– 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

– 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

– 5 κινητά τηλέφωνα και

– Το χρηματικό ποσό των (450) ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Πηγή Φωτό- Βίντεο: ΕΛ.ΑΣ.