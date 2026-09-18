Δικογραφία σε 50χρονο για παράβαση του Νόμου

Δικογραφία σχημάτισαν, αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη, σε βάρος ενός 50χρονου, που αφορά στην παράβαση του Νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Πιο αναλυτικά, ο 50χρονος κατηγορούμενος, τις πρωινές ώρες της 18ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Θέρμης, μαζί με άγνωστο συνεργό του, προχώρησαν σε ανεξέλεγκτη απόρριψη του φορτίου του οχήματός τους, με παλιές ξύλινες πόρτες, ξύλινες μπαλκονόπορτες και άλλα ξύλινα κομμάτια διαφόρων διαστάσεων.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.