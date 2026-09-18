Μύκονος: Χωρίς τις αισθήσεις του άνδρας μετά από πυρκαγιά

Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα προσωρινής διαμόνης όπου έμενε στην Άνω Μερά Μυκόνου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα, πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες χρειάστηκε να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο για να μπούν μέσα.

Μόλις μπήκαν στον χώρο που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, εντόπισαν τον άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτότητα του άνδρα παραμένει άγνωστη.

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, καθώς ήταν μικρής έκτασης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.