Αλεξανδρούπολη: Εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα
Την εμφάνιση μιας μεγάλης αρκούδας στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης έκανε γνωστή ο Κυνηγετικός Σύλλογος.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης καλεί όσους κινούνται στην περιοχή Αισύμης- Λεπτοκαρυάς, να αποφεύγουν οποιαδήποτε προσέγγιση του ζώου.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook:
«Μεγάλη προσοχή στους συναδέλφους κυνηγούς καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή Αισύμης-Λεπτοκαρυάς καθώς πριν από λίγο εθεάθη μεγάλη αρκούδα».
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