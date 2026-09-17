Αλεξανδρούπολη: Εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα

Την εμφάνιση μιας μεγάλης αρκούδας στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης έκανε γνωστή ο Κυνηγετικός Σύλλογος.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης καλεί όσους κινούνται στην περιοχή Αισύμης- Λεπτοκαρυάς, να αποφεύγουν οποιαδήποτε προσέγγιση του ζώου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook:

«Μεγάλη προσοχή στους συναδέλφους κυνηγούς καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή Αισύμης-Λεπτοκαρυάς καθώς πριν από λίγο εθεάθη μεγάλη αρκούδα».