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Αλεξανδρούπολη: Εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/09/2026 15:30
Αλεξανδρούπολη: Εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα
INTIME

Την εμφάνιση μιας μεγάλης αρκούδας στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης έκανε γνωστή ο Κυνηγετικός Σύλλογος.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης καλεί όσους κινούνται στην περιοχή Αισύμης- Λεπτοκαρυάς, να αποφεύγουν οποιαδήποτε προσέγγιση του ζώου. 

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook:

«Μεγάλη προσοχή στους συναδέλφους κυνηγούς καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή Αισύμης-Λεπτοκαρυάς  καθώς πριν από λίγο εθεάθη μεγάλη αρκούδα».

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