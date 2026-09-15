Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα απάτης

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού για απόπειρα απάτης και απείθεια προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών. Οι δράστες επιχείρησαν να εξαπατήσουν πολίτη προσποιούμενοι αρχικά τον «λογιστή» και στη συνέχεια τον «αστυνομικό», ζητώντας χρήματα και κανονίζοντας συνάντηση για την παράδοσή τους.

Πώς στήθηκε η απάτη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστος τηλεφώνησε σε πολίτη και παρουσιάστηκε ως «λογιστής», προσπαθώντας να του αποσπάσει χρήματα. Λίγο αργότερα, δεύτερο άτομο προσποιήθηκε τον «αστυνομικό» και έπεισε τον πολίτη να μεταβεί σε συγκεκριμένο σημείο για να παραδώσει το χρηματικό ποσό.

Ο πολίτης αντιλήφθηκε την απόπειρα απάτης και ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών. Μετά από συνεννόηση με τους αστυνομικούς, συμφώνησε να συναντηθεί με τους δράστες, ώστε να οργανωθεί επιχείρηση σύλληψης.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Στο προκαθορισμένο σημείο έφτασε Ι.Χ. αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Ο συνοδηγός κατέβηκε για να παραλάβει τα χρήματα, όμως μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει. Ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη.

Ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και διέφυγε. Αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για απόπειρα απάτης, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Τι κατασχέθηκε – Οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα, καθώς και το Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση της παράνομης δράσης και εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε άτομα που εμφανίζονται ως δήθεν λογιστές, αστυνομικοί, υπάλληλοι υπηρεσιών ή γνωστοί συγγενών και ζητούν χρήματα ή κοσμήματα. Οι Αρχές τονίζουν ότι κάθε ύποπτη επικοινωνία ή ακόμη και απόπειρα απάτης πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα.