Λεωφορεία της ΟΣΥ κατέληξαν σε παράνομο διαλυτήριο

Σοβαρή υπόθεση παρανομίας αποκαλύφθηκε στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, όπου ένας χώρος είχε μετατραπεί σε παράνομο σημείο διάλυσης οχημάτων.

Οι αποκλειστικές εικόνες του thriassio.gr αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατούσε στο σημείο. Ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκονται διαλυμένα λεωφορεία της ΟΣΥ, καμένα ΙΧ και σκελετοί βαρέων οχημάτων.

Τα οχήματα φαίνεται πως αποσυναρμολογούνταν, με στόχο την αφαίρεση και αξιοποίηση ανταλλακτικών.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση. Πέντε άτομα συνελήφθησαν, καθώς εντοπίστηκαν να αποσυναρμολογούν οχήματα.

thriassio.gr

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν φορτηγό με γερανό. Ο ιδιοκτήτης του συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Παρέμβαση υπήρξε και από τη δημοτική αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβλήθηκαν τα ανώτατα προβλεπόμενα πρόστιμα, τα οποία φτάνουν έως και τις 30.000 ευρώ.

thriassio.gr

Το επόμενο βήμα αφορά την προέλευση των οχημάτων που βρέθηκαν στον χώρο.

Οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να εξετάσουν, πώς έφτασαν εκεί, αν συνδέονται με κλοπές και ποια ήταν η διαδρομή τους μέχρι την περιοχή των Νεόκτιστων. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και άλλοι χώροι στην περιοχή του Ασπροπύργου.

thriassio.gr

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να συνεχιστούν, με στόχο τον εντοπισμό αντίστοιχων εστιών παραβατικότητας.

Πηγή: thriassio.gr