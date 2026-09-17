Σκύλοι επιτέθηκαν σε τρία άτομα στη Βάρη

Τρία άτομα δέχθηκαν επίθεση από δύο λυκόσκυλα το πρωί στη Βάρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο σκυλιά φέρεται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά.

Όλα ξεκίνησαν όταν τα ζώα επιτέθηκαν σε έναν άνδρα. Σύμφωνα με την περιγραφή της ανιψιάς του, ο άνδρας προσπάθησε να προστατεύσει τη γάτα του, με αποτέλεσμα να δεχθεί δάγκωμα. Η ανιψιά του έσπευσε στο σημείο για να δει τι είχε συμβεί. Εκεί, τα δύο σκυλιά κινήθηκαν προς το μέρος της. Το ένα την δάγκωσε στο χέρι και στη συνέχεια τα ζώα την έριξαν στο έδαφος.

Την ώρα της επίθεσης, από το σημείο περνούσε ο προϊστάμενος του τμήματος αδέσποτων του δήμου. Παρενέβη και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Βάρης. Η γυναίκα χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες.

Στο μεταξύ, τα σκυλιά φέρεται να επιτέθηκαν και σε τρίτο άτομο πριν φτάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

«Με έπιασε από το χέρι και με έριξαν κάτω»

Η γυναίκα που τραυματίστηκε στη Βάρη περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης.

Όπως ανέφερε, τα δύο λυκόσκυλα την κυνήγησαν στον δρόμο και το ένα κατάφερε να την αρπάξει από το χέρι.

«Πόνεσα βέβαια και ευτυχώς, επειδή έχω την εμπειρία, έμενα ακίνητη για λίγα δευτερόλεπτα και έπεσα κάτω. Με έριξαν κάτω», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο προϊστάμενος του τμήματος αδέσποτων τη βοήθησε καθώς ήταν ζαλισμένη και στη συνέχεια τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη γυναίκας που φέρεται να είναι η ιδιοκτήτρια των σκύλων.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο, όπου αναμένεται να ελεγχθούν και για την ύπαρξη μικροτσίπ.

Οι τραυματίες έχουν ήδη υποβάλει μήνυση για το περιστατικό.

«Τα ζώα δεν φταίνε, η ανευθυνότητα των ανθρώπων φταίει», ανέφερε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Δεν είναι η πρώτη επίθεση

Το σημερινό περιστατικό έρχεται μετά από δύο προηγούμενες επιθέσεις με σκύλους που συνδέονται με την οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά.

Το 2023, σκύλος της οικογένειας φέρεται να πήδηξε τον φράχτη κατοικίας και να επιτέθηκε σε 13χρονο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και τα πόδια.

Τον Μάιο του 2025, άλλο περιστατικό σημειώθηκε στη Βουλιαγμένη. Σκύλος της οικογένειας επιτέθηκε σε 71χρονο, ο οποίος χρειάστηκε να κάνει ράμματα.

Τα δύο περιστατικά αφορούσαν διαφορετικά σκυλιά από εκείνα της σημερινής επίθεσης στη Βάρη.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι τα συγκεκριμένα δύο λυκόσκυλα είχαν επιτεθεί και σε γάτα στην ίδια περιοχή.