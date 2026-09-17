Κορινθία: Εξιχνιάστηκαν 5 απάτες

Πέντε περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης εξιχνίασε το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Για τις υποθέσεις κατηγορούνται ένας 43χρονος και μία 44χρονη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ακόμη συνεργός. Από τη δράση τους, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 14.000 ευρώ.

Το κόλπο με τους ηλικιωμένους

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγιζαν ηλικιωμένους πεζούς, επιβαίνοντες σε οχήματα. Με το πρόσχημα ότι γνώριζαν συγγενικά τους πρόσωπα, τους έπειθαν να μπουν στο όχημα. Στη συνέχεια τους μετέφεραν σε ΑΤΜ τραπεζών. Εκεί, οι ηλικιωμένοι έκαναν αναλήψεις χρημάτων καθ’ υπόδειξή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δράστες πήγαιναν στις οικίες των θυμάτων και τα έπειθαν να τους παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή.

Τέσσερις απάτες και μία απόπειρα

Από την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου προέκυψε ότι η δράση τους εκτεινόταν από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 έως τον Απρίλιο του 2026. Στο διάστημα αυτό φέρονται να διέπραξαν τέσσερις απάτες και μία απόπειρα απάτης στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως. Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, αλλά και για να ταυτοποιηθεί ο άγνωστος συνεργός.

Η Ελληνική Αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που εμφανίζονται ως συγγενείς ή γνωστοί προσώπων τους και να μην τους επιτρέπουν να τους οδηγήσουν σε ΑΤΜ ή να εισέλθουν στην κατοικία τους.

Σε περίπτωση απόπειρας απάτης, συστήνεται άμεση ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών.