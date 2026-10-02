Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Η κατηγορία παράβασης καθήκοντος είναι χάδι

Συνεχίζεται η δίκη της τραγωδίας στον Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας με τις καταθέσεις των συγγενών να διαδέχονται η μία την άλλη.

«Να πέθαινα καλύτερα εγώ παρά η μάνα του παιδιού μου»

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Θυμάτων των Τεμπών όσα ακούστηκαν αυτές τις ημέρες μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου από τους συγγενείς είναι συγκλονιστικά.

«το κράτος έστειλε το παιδί μου στον θάνατο»

Στην παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού αναφέρθηκε ο Σύλλογος, χαρακτηρίζοντας “χάδι” την κατηγορία παράβασης καθήκοντος που τους αποδίδεται και προκλητική την στάση τους αποποιούμενοι τις ευθύνες τους.