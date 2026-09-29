Στο Ειδικό Δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη – Εκτός ψηφοδελτίων ΝΔ

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, σε σχέση με τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Η παραπομπή αφορά την παρέμβαση στο χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών INTIME

Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος και συνδέεται με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε πριν από λίγο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ότι αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ, με απόλυτη προτεραιότητα για τον ίδιο να είναι πλέον η επιβεβαίωση της αθωόητάς του.

Η ανάρτηση Τριαντόπουλου

Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού αφορά τις εργασίες που έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος, με το κατηγορητήριο να εξετάζει εάν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις επηρέασαν τη διατήρηση στοιχείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη δικαστική έρευνα.

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Ποιοι άλλοι παραπέμπονται

Μεταξύ των προσώπων που παραπέμπονται βρίσκεται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και στελέχη που είχαν αρμοδιότητες στην Πολιτική Προστασία, την Τροχαία και την Πυροσβεστική Λάρισας κατά την επίμαχη περίοδο.

Παραπέμπεται και ο Κώστας Αγοραστός INTIME

Για άλλα στελέχη της Πυροσβεστικής είχε προταθεί η απαλλαγή από τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ μέρος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Τι υποστηρίζει ο Χρήστος Τριαντόπουλος

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος έχει αρνηθεί την κατηγορία που του αποδίδεται. Έχει υποστηρίξει ότι ο ρόλος του στην περιοχή αφορούσε την κρατική αρωγή και τον συντονισμό για την υποστήριξη των πληγέντων και όχι επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις.

Από την πλευρά των υπόλοιπων κατηγορουμένων απορρίπτονται οι αιτιάσεις περί εντολής για αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Παράλληλα, συγγενείς των θυμάτων έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας, ενώ η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών συνεχίζεται.