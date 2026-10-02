Απάτη με κρυπτονομίσματα: Συγκέντρωσαν σχεδόν 8 εκατομμύρια δολάρια

Πραγματοποιούσαν απάτες με κρυπτονομίσματα. Κατάφεραν να εξαπατήσουν 10.000 άτομα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισέρευσαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 17 άτομα.

Σε μία σοβαρή ανακάλυψη προέβη η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, καθώς εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, η οποία προσέγγιζε πολίτες με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Στην υπόθεση φέρεται να συμμετείχαν και στρατιωτικοί. Συγκεκριμένα δύο στρατιωτικοί φέρονται να ήταν οι “αρχηγοί” της εγκληματικής οργάνωσης.Η οργάνωση εκτιμάται ότι στρατολόγησε τουλάχιστον 10.000 άτομα και ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εισέρευσαν περίπου 8 εκατ. δολάρια.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αττική και Καβάλα. Συνελήφθησαν 17 φερόμενα μέλη, μεταξύ των οποίων δύο πρόσωπα με αρχηγικό ρόλο.

Η δράση της ομάδας τοποθετείται τουλάχιστον από το 2025 και η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα εννέα άτομα που δεν συνελήφθησαν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Πώς λειτουργούσε η απάτη με κρυπτονομίσματα

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο αξιοποιούσε εταιρικά σχήματα που εμφανίζονταν ως νόμιμα και διαδικτυακή πλατφόρμα επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι το αρχικό κεφάλαιό τους θα διπλασιαζόταν.

Επίσης, η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει πυραμιδικό μοντέλο λειτουργίας, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή. Υποσχόταν αποδόσεις που παρουσιάζονταν ως υψηλές και εγγυημένες, με ελάχιστο ή μηδενικό επενδυτικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, προβαλλόταν εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες, ενώ παράλληλα μέλη του δικτύου αναλάμβαναν την αναζήτηση και προσέλκυση νέων συμμετεχόντων.

Οι παθόντες και τα ποσά που ερευνώνται

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 18 θύματα που είχαν τοποθετήσει χρήματα μέσω της πλατφόρμας. Το συνολικό ποσό που συνδέεται με αυτούς τους ανέρχεται σε 55.970 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι πολίτες είχαν «επενδύσει» ποσά στην πλατφόρμα, ενώ η εκτίμηση για τα χρήματα που συνολικά εισήλθαν σε αυτή φθάνει περίπου τα 8.000.000 δολάρια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Κατασχέσεις από γραφεία και κατοικίες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα κατοικίες και άλλους χώρους. Ειδικότερα, οι Αρχές κατέσχεσαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων και συνολικά 28 φορητούς και σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 15 tablets, μία μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Βρέθηκαν ακόμη 295.090 ευρώ σε μετρητά.

Στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν επίσης ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης. Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.