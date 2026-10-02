Υπόθεση Παντελίδη: Ένοχος ο βασικός μάρτυρας

Ένοχος για ψευδή κατάθεση κρίθηκε σήμερα, ο βασικός μάρτυρας στην υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Η υπόθεση αφορά κατάθεση που είχε δώσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας, υποστηρίζοντας ότι είχε δει ποιος βρισκόταν στη θέση του οδηγού πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δικαστική διαδικασία, είχε υποστηρίξει ακόμη ότι βοήθησε τον Παντελή Παντελίδη μετά το τροχαίο και τον τοποθέτησε στη θέση του συνοδηγού.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία δόθηκε αρκετά χρόνια μετά το δυστύχημα, ενώ η υπόθεση είχε ήδη αρχειοθετηθεί.

Στην ίδια δικαστική διαδικασία υπήρχε και δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορία για ψευδή υπεύθυνη δήλωση.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία το δικαστήριο τον έκρινε αθώο.

Η απόφαση του δικαστηρίου κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στην εξέλιξη της διαδικασίας.