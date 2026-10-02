Δρόμοι – Ποτάμια στα Ζωνιανά – 112 για Μυλοπόταμο

Η κακοκαιρία έχει “πνίξει” τις τελευταίες ώρες, το νησί της Κρήτης με πολλές περιοχές, να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από την δυνατή νεροποντή.

Στα Ζωνιανά οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια

Πριν λίγη ώρα, ήχησε μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής του Μυλοποτάμου, προειδοποιώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καθώς η περιοχή πλήττεται από ισχυρή βροχόπτωση.