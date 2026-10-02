Κυψέλη: Οι πρώτες εκθέσεις του ΤΕΕ για τα κτίρια της Γραμμής 4

Στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε. παραδόθηκαν οι πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης.

Το ΤΕΕ κλήθηκε να αξιολογήσει ανεξάρτητα την κατάσταση των κτιρίων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι βλάβες που έχουν καταγραφεί, αλλά και η πιθανή επίδραση από τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4.

Στις εκθέσεις εξετάζεται και η προϋφιστάμενη φέρουσα ικανότητα των κτιρίων, πριν από τη διέλευση του μετροπόντικα.

Με βάση τα ευρήματα θα καθοριστούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, όπου χρειάζεται, θα γίνουν πρόσθετοι έλεγχοι.

Η Ελληνικό Μετρό αξιολογεί πλέον τα στοιχεία και τις συστάσεις του ΤΕΕ. Στόχος είναι να προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής της Γραμμής 4.

Ενημέρωση αναμένεται να υπάρξει και προς τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων που αφορά η διαδικασία.

Πριν από την επανέναρξη των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας, η Ελληνικό Μετρό έχει δεσμευτεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών ευρημάτων και προγραμματισμού των επόμενων ενεργειών.