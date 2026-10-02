Κάτι… ετοιμάζουν Τζόρβας και Διαλεκτάκης

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν ο πρώην ποδοσφαιριστής, Αλέξανδρος Τζόρβας και ο αθλητής αμαξιδίου, Γιώργος Διαλεκτάκης, για φιλανθρωπικό σκοπό, που αφορά τη στήριξη μιας ομάδας ανθρώπων.

«Ένα μεγάλο ταξίδι ξεκινά πριν γίνει το πρώτο χιλιόμετρο. Σήμερα ήρθαμε στο Μέγαρο Μαξίμου για να ζητήσουμε από τον Πρωθυπουργό την άδεια να το πραγματοποιήσουμε. Τα υπόλοιπα… σύντομα…», αναφέρουν σε ανάρτησή τους.

Πηγή φωτό- βίντεο: Αλέξανδρος Τζόρβας / Facebook