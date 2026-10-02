Καραμπόλα στον Κηφισό- Μαρτυρία οδηγού

Τραυματίστηκε μαζί με τη μητέρα και τη σύζυγό του: «Να προσέχουν στον δρόμο»

Τη δική του μαρτυρία για το τροχαίο στον Κηφισό δίνει ο οδηγός του κόκκινου βαν, ο οποίος στο όχημα μετέφερε τη σύζυγο και τη μητέρα του.

Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση, ενώ και ο ίδιος εμφανίζεται στις φωτογραφίες εμφανώς χτυπημένος, με επίδεση στο κεφάλι και αυχενικό κολάρο.

Τραυματίας από το τροχαίο στον Κηφισό

Λίγη ώρα μετά το τροχαίο, ακόμη ταλαιπωρημένος από όσα συνέβησαν, περιγράφει την περιπέτεια που έζησε μαζί με την οικογένειά του και απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι περισσότερο προσεκτικοί στον δρόμο.

«Να προσέχουν οι οδηγοί», είναι το μήνυμα που στέλνει μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Η ζημιά στο κόκκινο βαν

Οι εικόνες από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της έντασης του χτυπήματος. Το μπροστινό μέρος του βαν έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, το καπό έχει παραμορφωθεί, τα φωτιστικά σώματα έχουν σπάσει και ο προφυλακτήρας έχει αποκολληθεί.

Κομμάτια του οχήματος βρίσκονται σκορπισμένα στο οδόστρωμα, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες.

Η σύγκρουση άφησε πίσω της τρεις τραυματίες και ένα σχεδόν διαλυμένο όχημα, με τον οδηγό να επιμένει σε ένα μήνυμα προς όλους όσοι πιάνουν καθημερινά το τιμόνι: περισσότερη προσοχή στον δρόμο.