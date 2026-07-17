Συγκλονισμένοι στη Μολδαβία για το τροχαίο στη Χαλκιδική

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στη Μολδαβία, η είδηση του θανάτων των τριών μελών της οικογένειας και την 7χρονη κόρη τους να χαροπαλεύει.

Η είδηση κάνει το γύρο του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης στη Μολδαβία. Η τοπική κοινωνία στο Στρασένι της Μολδαβίας παραμένει συγκλονισμένη. Η δημοτική αρχή της περιοχής απευθύνει έκκληση για την συγκέντρωση χρημάτων για την οικογένεια και τη μεταφορά των σορών πίσω στη χώρα τους.

Η οικογένεια είχε έρθει από τη Μολδαβία για διακοπές οι οποίες κατέληξαν σε τραγωδία μετά το τροχαίο με βυτιοφόρο.Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή στη μητέρα, τον πατέρα και το μωρό τους, ενώ η 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με βαριά τραύματα σε κεφάλι, πρόσωπο και θώρακα.