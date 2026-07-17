Χαλκιδική: Κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Τρεις συλλήψεις

Τρία άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Νέων Μουδανιών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους στη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σχεδόν 800 γραμμάρια κοκαΐνης και περισσότερα από 150 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία ήταν συσκευασμένα και έτοιμα προς διακίνηση.

Οι ρόλοι των εμπλεκομένων

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης φέρεται να είναι ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε τον συντονισμό της παράνομης δραστηριότητας και επικοινωνούσε με τους δύο συνεργούς του για την αποθήκευση και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Ως χώρος αποθήκευσης των ναρκωτικών χρησιμοποιούνταν διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμενε μία 48χρονη. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε αναλάβει τη φύλαξη των ποσοτήτων που προορίζονταν για διακίνηση.

Παράλληλα, ένας 22χρονος άνδρας φέρεται να παραλάμβανε τις συσκευασμένες ποσότητες από το διαμέρισμα και να τις διακινούσε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας Νέων Μουδανιών οδήγησε στον εντοπισμό της «καβάτζας» και στη σύλληψη των τριών ατόμων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν:

791 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 17 συσκευασίες έτοιμες προς πώληση.

158 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Δύο ζυγαριές ακριβείας.

Μία κάμερα ασφαλείας, η οποία είχε τοποθετηθεί στην οικία-αποθήκη για την παρακολούθηση του χώρου.