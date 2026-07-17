Σπύρος Μπιμπίλας: Σούπερ πρωταγωνίστρια και απλή η Μάρω Κοντού

Στην κηδεία της Μάρως Κοντού βρέθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας ο οποίο μίλησε για την απλότητα της αγαπημένης ηθοποιού και το απέραντο ταλέντο της όχι μόνο στην υποκριτική αλλά και στο τραγούδι.

Αυτή η γυναίκα ενώ ήταν μία σούπερ πρωταγωνίστρια και ταυτόχρονα ένας απλός ανθρωπος. Τα τραγούδια που έχει πει με τη βελούδινη φωνή της θα τα τραγουδάνε οι νεότερες γενιές. Το “πες μου μια λέξη” λεει για εμάς πως θα την αγαπάμε και θα την έχουμε για πάντα στις καρδιές μας” δήλωσε συγκινημένος ο Σπύρος Μπιμπίλας για την σπουδαία ηθοποιό.