Φονική εμπρηστική επίθεση: Την Δευτέρα απολογείται ο 24χρονος

Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 4ος κατηγορούμενος για να απολογηθεί για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα .

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη καθώς προέκυψε η εμπλοκή του από την απολογία του 24χρονου που είναι ο ιδιοκτήτης του εγκαταλελειμένου σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο άνδρες φαίνεται πως γνωρίζονταν από το πανεπιστήμιο.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στον 4ο κατηγορούμενο ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στους άλλους δύο κατηγορούμενους, την 26χρονη, και τον 29χρονο.

Ο κατηγορούμενος είναι γνωστός στις αρχές καθώς φέρεται να δραστηριοποιείται στον αντιεξουστιακό χώρο.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν αφορούν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.