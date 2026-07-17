Νικήτας Κακλαμάνης: Η Μάρω “πάλεψε” και έφυγε με αξιοπρέπεια

Συγκινημένος ο Νικήτας Κακλαμάνης στην κηδεία της Μάρως Κοντού, μίλησε για τη άγνωστη μάχη της σπουδαίας ηθοποιού με τον καρκίνο.

“Έφυγε μια μεγάλη ελληνίδα θεατρίνα, ένας ωραίος άνθρωπος. Η Μάρω πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όπως ήθελε όρθια και με αξιοπρέπεια όπως έζησε και όλη τη ζωή της.” είπε ο πρόεδρος της Βουλής για την φίλη του.