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Νικήτας Κακλαμάνης: Η Μάρω “πάλεψε” και έφυγε με αξιοπρέπεια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/07/2026 12:40

Συγκινημένος ο Νικήτας Κακλαμάνης στην κηδεία της Μάρως Κοντού, μίλησε για τη άγνωστη μάχη της σπουδαίας ηθοποιού με τον καρκίνο.

“Έφυγε μια μεγάλη ελληνίδα θεατρίνα, ένας ωραίος άνθρωπος. Η Μάρω πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όπως ήθελε όρθια και με αξιοπρέπεια όπως έζησε και όλη τη ζωή της.” είπε ο πρόεδρος της Βουλής για την φίλη του.

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