Νικήτας Κακλαμάνης: Η Μάρω “πάλεψε” και έφυγε με αξιοπρέπεια
Συγκινημένος ο Νικήτας Κακλαμάνης στην κηδεία της Μάρως Κοντού, μίλησε για τη άγνωστη μάχη της σπουδαίας ηθοποιού με τον καρκίνο.
“Έφυγε μια μεγάλη ελληνίδα θεατρίνα, ένας ωραίος άνθρωπος. Η Μάρω πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όπως ήθελε όρθια και με αξιοπρέπεια όπως έζησε και όλη τη ζωή της.” είπε ο πρόεδρος της Βουλής για την φίλη του.
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