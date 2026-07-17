Φορολογικές δηλώσεις: Το τελευταίο «παράθυρο» για να γλιτώσετε φόρους και προβλήματα

Όσοι εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις μπορούν ακόμη να τα διορθώσουν πριν αρχίσουν οι μαζικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ και οι έλεγχοι.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει και για χιλιάδες φορολογούμενους οι επόμενες ημέρες αποτελούν την τελευταία ευκαιρία να διορθώσουν λάθη που μπορεί να αποδειχθούν ακριβά. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ΑΑΔΕ περνά στην επόμενη φάση, ενεργοποιώντας εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και στοχευμένους ελέγχους στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί.

Οι διορθώσεις αφορούν κυρίως εισοδήματα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά, στοιχεία ακινήτων, φιλοξενούμενα πρόσωπα, τεκμήρια, δαπάνες που οδηγούν σε φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά και κωδικούς που επηρεάζουν την τελική εκκαθάριση. Μια τροποποιητική δήλωση μπορεί να μειώσει τον φόρο που προκύπτει ή να διορθώσει μια παράλειψη πριν αυτή εντοπιστεί από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους απέκτησαν εισοδήματα από ενοίκια, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ψηφιακές πλατφόρμες, τόκους, επενδύσεις ή εργασία στο εξωτερικό, καθώς οι πληροφορίες αυτές διασταυρώνονται πλέον αυτόματα με στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Παράλληλα, όσοι έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό δεν πρέπει να ξεχάσουν ότι η εμπρόθεσμη εξόφληση του φόρου εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της προβλεπόμενης έκπτωσης, ενώ η προθεσμία πληρωμής δεν μεταβάλλεται αντίστοιχα με την παράταση των δηλώσεων.

Πριν ξεκινήσει ο κύκλος των ελέγχων, αξίζει ένας τελευταίος προσεκτικός έλεγχος της δήλωσης. Ένα λάθος που διορθώνεται σήμερα μπορεί να γλιτώσει τον φορολογούμενο από επιπλέον φόρους, προσαυξήσεις ή μια δυσάρεστη πρόσκληση για εξηγήσεις τους επόμενους μήνες.