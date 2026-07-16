Τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκροί γονείς και βρέφος

Τραγική κατάληξη, είχαν οι διακοπές μιας οικογένειας από τη Μολδαβία στη Χαλκιδική, μετά από μετωπική σύγκρουση του οχήματος τους, με βυτιοφόρο.

Νεκροί ανασύρθηκαν ο οδηγός, η σύζυγός του, και η 6 μηνών κόρη τους. Ζωντανό είναι μόνο το μεγαλύτερο κοριτσάκι της οικογένειας, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.