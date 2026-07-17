Μαρκόπουλο: “Χτύπησε” το κουνούπι του Δυτικού Νείλου

Κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στο Μαρκόπουλο την Κυριακή.

Πριν την επιβεβαίωση του κρούσματος είχαν παρθεί όλα τα προληπτικά μέτρα στην περιοχή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που περιλάμβαναν ψεκασμούς σε όλα τα σημεία με στάσιμο νερό και φρεάτια. Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται κάθε 15 μέρες ενώ απαραίτητη είναι και η προσωπική συμβολή του κάθε πολίτη στις δράσεις πρόληψης.

Ο ΕΟΔΥ συμβουλεύει του πολίτες να απομακρύνουν τοι στάσιμο νερό από σημεία του κήπου τους και γενικότερα από όπου συσσωρεύεται νερό όπως πιατάκια σε γλάστρες ή παλιά λάστιχα. Πολύ σημαντική είναι και η φροντίδα του νερού των ζώων το οποίο πρέπει να αλλάζεται τακτικά. Για όσους έχουν πισίνες οι οδηγίες λένε πως είναι απαραίτητο το φίλτρο καθαρισμού.

Όλα τα συνηθισμένα μέτρα πρόληψης από τα κουνούπια όπως σίτες, αντικουνουπικά και λαμπτήρες κίτρινου φωτός είναι αποτελεσματικά.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Δήμου Μαρκόπουλου: