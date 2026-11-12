LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Σε εξέλιξη οι έρευνες για διαρροή προπανίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/11/2026 10:37
Σε εξέλιξη οι έρευνες για διαρροή προπανίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού
INTIME

Έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, έπειτα από την ενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης αερίου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει διαρροή προπανίου.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, «μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στο εργαστήριο του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, τα μαθήματα σήμερα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς».

Αναλόγως με τα αποτελέσματα των ελέγχων, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το αν οι μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις ή αν θα συνεχιστεί η εξ αποστάσεως

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης