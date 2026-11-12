Σε εξέλιξη οι έρευνες για διαρροή προπανίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού

Έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, έπειτα από την ενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης αερίου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει διαρροή προπανίου.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, «μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στο εργαστήριο του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, τα μαθήματα σήμερα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς».

Αναλόγως με τα αποτελέσματα των ελέγχων, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το αν οι μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις ή αν θα συνεχιστεί η εξ αποστάσεως