Δύο συλλήψεις για διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και κλοπές οχημάτων στην Αττική

Εγκληματική ομάδα που διέπραττε διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλεία και κλοπές αυτοκινήτων στην Αττική εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας και βάσει ανακριτικών ενταλμάτων, συνελήφθησαν δύο άνδρες με συγγενική σχέση μεταξύ τους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, οι δράστες στόχευαν κοσμηματοπωλεία τις πρώτες πρωινές ώρες, επιτηρώντας αρχικά τους χώρους ώστε να ελέγξουν τα μέτρα φύλαξης και τα εμπορεύματα. Έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας γάντια, διερρήγνυαν τα ρολά ασφαλείας και τις εισόδους με βαριά εργαλεία για να αρπάξουν κοσμήματα. Για να μην εντοπίζονται, έκλεβαν αυτοκίνητα από γειτονικές περιοχές λίγο πριν από κάθε χτύπημα και τα παρατούσαν αμέσως μετά.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε πως κανένας από τους δύο δεν διέθετε νόμιμους πόρους, ενώ ο εξοπλισμός, η μεθοδολογία και ο καταμερισμός ρόλων μαρτυρούν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Μάλιστα, αμφότεροι είχαν βαρύ παρελθόν με επανειλημμένες συλλήψεις για παρόμοια αδικήματα και βρίσκονταν υπό καθεστώς περιοριστικών όρων.

Χαρακτηριστική είναι η δράση τους τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου 2026: αρχικά έκλεψαν ένα αυτοκίνητο στη Δυτική Αττική, το οποίο εγκατέλειψαν κοντά στο σημείο έπειτα από πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα. Αμέσως μετά αφαίρεσαν δεύτερο αυτοκίνητο από διπλανή περιοχή και κατευθύνθηκαν σε κοσμηματοπωλείο στον Πειραιά. Εκεί προσπάθησαν να σπάσουν την κεντρική είσοδο με βαριοπούλα, όμως τράπηκαν σε φυγή μόλις έγιναν αντιληπτοί από περαστικούς, παρατώντας αργότερα και αυτό το όχημα σε άλλο σημείο της Δυτικής Αττικής.

Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.