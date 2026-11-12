Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Ύποπτη βαλίτσα στη Χαβρίου

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στην οδό Χαβρίου.

Περαστικός εντόπισε το αντικείμενο και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο κλιμάκιο των ΤΕΕΜ

Οι αστυνομικοί παραμένουν στην οδό Χαβρίου, ενώ έχει κληθεί ειδικό κλιμάκιο των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).

Οι ειδικοί αναμένεται να ελέγξουν τη βαλίτσα και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό της, ενώ η κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.