Μαρία Μαζωνάκη: «Δεν μπορώ να μοιραστώ αυτά που νιώθω»

Άνοιξε το σπίτι του αδελφού της στη Βούλα

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το σπίτι του στη Βούλα άνοιξε ξανά, με τη μικρότερη αδελφή του, Μαρία, να βρίσκεται εκεί σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha και στην Ελισάβετ Οικονόμου, χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή της.

Η πρώτη της δήλωση μετά το άνοιγμα του σπιτιού

Όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά της μετά την αποσφράγιση του σπιτιού, η ίδια επέλεξε να απαντήσει με λίγα λόγια:

«Δεν μπορώ να μοιραστώ αυτή τη στιγμή με κανέναν αυτά που νιώθω. Ευχαριστώ όμως πολύ για το ενδιαφέρον».

Μια σύντομη απάντηση, με την οποία η Μαρία Μαζωνάκη έδειξε πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να μιλήσει δημόσια για όσα βιώνει μετά την απώλεια του αδελφού της.