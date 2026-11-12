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Μαρία Μαζωνάκη: «Δεν μπορώ να μοιραστώ αυτά που νιώθω»

Άνοιξε το σπίτι του αδελφού της στη Βούλα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/11/2026 10:34

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το σπίτι του στη Βούλα άνοιξε ξανά, με τη μικρότερη αδελφή του, Μαρία, να βρίσκεται εκεί σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha και στην Ελισάβετ Οικονόμου, χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή της.

Η πρώτη της δήλωση μετά το άνοιγμα του σπιτιού

Όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά της μετά την αποσφράγιση του σπιτιού, η ίδια επέλεξε να απαντήσει με λίγα λόγια:

«Δεν μπορώ να μοιραστώ αυτή τη στιγμή με κανέναν αυτά που νιώθω. Ευχαριστώ όμως πολύ για το ενδιαφέρον».

Μια σύντομη απάντηση, με την οποία η Μαρία Μαζωνάκη έδειξε πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να μιλήσει δημόσια για όσα βιώνει μετά την απώλεια του αδελφού της.

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