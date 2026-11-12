Η Pizza Fan άνοιξε, μετατροπή των συμβάσεων ζητούν οι εργαζόμενοι

Pizza FanΑν και η περιπέτεια των εργαζομένων της αλυσίδας Pizza Fan φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, παραμένουν ανοιχτά μέτωπα που απαιτούν άμεση επίλυση, όπως επισημαίνει η ΠΟΕΕΤ.

Βασικό αίτημα αποτελεί η μετατροπή των συμβάσεων και των 2.500 εργαζομένων σε πλήρους απασχόλησης. Όπως αποκαλύφθηκε μέσα από την υπόθεση φοροδιαφυγής της εταιρείας, η μεγάλη πλειονότητα του προσωπικού δηλωνόταν ψευδώς με μειωμένο ωράριο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα, άτομα που εργάζονταν εξαήμερο έως και 10 ώρες την ημέρα, εμφανίζονταν με συμβάσεις μερικής απασχόλησης 3 ή 4 ωρών, λαμβάνοντας το υπόλοιπο μέρος των αποδοχών τους «μαύρα».

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τη χρήση της οποίας πρέπει να έχουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και όχι η εργοδοσία. Επίσης, ζητείται η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων των ημερών που τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά, δέσμευση την οποία αποδέχθηκαν και οι νομικοί εκπρόσωποι της επιχείρησης κατά την τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας.

Η Ομοσπονδία καλεί το Υπουργείο Εργασίας να επιβλέψει την ομαλή επαναλειτουργία των καταστημάτων, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ενώ δηλώνει πως θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ενημερώνοντας διαρκώς τους εργαζομένους.