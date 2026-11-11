Αποκλειστικό: Διαρροή αερίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού

Ο συναγερμός ανίχνευσης αερίων χτύπησε μεταξύ 4ης και 5ης ώρας λόγω διαρροής αερίου στο εργαστήριο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Alpha.

Ο Συναγερμός χτύπησε μεταξύ 4ης και 5ης ώρας

Όπως αναφέρουν μαθητές και αυτόπτες μάρτυρες υπήρξε μεγάλη ανησυχία καθώς το αέριο είναι ένα πολύ εύφλεκτο , το οποίο σε περίπτωση διαρροής μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα. Αν συγκεντρωθεί σε έναν χώρο και υπάρξει κάποιος σπινθήρας ή φλόγα, μπορεί να προκληθεί ισχυρή έκρηξη ή πυρκαγιά.

Ο Δήμος Κορυδαλλού εξέδωσε ανακοίνωση όπου ενημερώνει τους μαθητές ότι την Πέμπτη (12/11/ 26 ) δεν θα γίνουν μαθήματα στο σχολείο αλλά με τηλεκπαίδευση.

Το σύστημα ανίχνευσης που εγκαταστάθηκε πέρυσι λειτούργησε τόνισε με αναρτησή του ο Δήμαρχος Νικος Χουρσαλάς ώστε κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός να τεθεί σε κίνδυνο και αύριο θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο.