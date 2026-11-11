Αποκλειστικό: Διαρροή αερίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού
Ο συναγερμός ανίχνευσης αερίων χτύπησε μεταξύ 4ης και 5ης ώρας λόγω διαρροής αερίου στο εργαστήριο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Alpha.
Όπως αναφέρουν μαθητές και αυτόπτες μάρτυρες υπήρξε μεγάλη ανησυχία καθώς το αέριο είναι ένα πολύ εύφλεκτο , το οποίο σε περίπτωση διαρροής μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα. Αν συγκεντρωθεί σε έναν χώρο και υπάρξει κάποιος σπινθήρας ή φλόγα, μπορεί να προκληθεί ισχυρή έκρηξη ή πυρκαγιά.
Ο Δήμος Κορυδαλλού εξέδωσε ανακοίνωση όπου ενημερώνει τους μαθητές ότι την Πέμπτη (12/11/ 26 ) δεν θα γίνουν μαθήματα στο σχολείο αλλά με τηλεκπαίδευση.
Το σύστημα ανίχνευσης που εγκαταστάθηκε πέρυσι λειτούργησε τόνισε με αναρτησή του ο Δήμαρχος Νικος Χουρσαλάς ώστε κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός να τεθεί σε κίνδυνο και αύριο θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο.
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