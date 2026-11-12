Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό

Με σημαντικά προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Ο Κηφισός βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ταλαιπωρίας, με μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στο λιμάνι του Πειραιά και σε βασικές λεωφόρους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κατάσταση δυσκολεύει σημαντικά την κίνηση των οδηγών, που αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα εξόδου, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο Χαϊδάρι και τον Σκαραμαγκά. Επιβαρυμένη είναι επίσης η εικόνα στην Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη, στο ρεύμα εξόδου.

Στο κέντρο της Αθήνας παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Κηφισίας.

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται επίσης στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρρόης και στη Συγγρού και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στις οδούς Ακαδημίας και Ηλιουπόλεως.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.