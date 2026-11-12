Καιρός: Βροχές στα δυτικά και ισχυροί άνεμοι

Τοπικές βροχές στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ισχυρούς νότιους ανέμους και θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς Κελσίου προβλέπει για σήμερα η ΕΜΥ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, ενώ από το απόγευμα θα πυκνώσουν κατά τόπους στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει επίσης στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν, ενώ βροχές προβλέπονται ξανά μετά τα μεσάνυχτα, προς τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης θα καταγραφούν στις περισσότερες περιοχές, με τη δυτική και κεντρική Ελλάδα να επηρεάζονται περισσότερο.

Οι άνεμοι και η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο, τις βραδινές ώρες, ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 20 έως 22 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, 2 έως 3 μποφόρ, κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου.