Ρόδος: Απεγκλωβισμοί λόγω των πλημμυρών

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η δυνατή νεροποντή στην Ρόδο. Οι δρόμοι έχουν πλημυρρίσει ενώ το νερό παίρνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Ένας άνθρωπος χρειάστηκε την βοήθεια της πυροσβεστικής καθώς είχε εγκλωβιστεί

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο άνδρας απεγκλωβίζεται με την βοήθεια των πυροσβεστών. Το αυτοκίνητο δίπλα του έχει καλυφθεί από το νερό.