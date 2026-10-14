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Ρόδος: Απεγκλωβισμοί λόγω των πλημμυρών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/10/2026 12:40

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η δυνατή νεροποντή στην Ρόδο. Οι δρόμοι έχουν πλημυρρίσει ενώ το νερό παίρνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Ένας άνθρωπος χρειάστηκε την βοήθεια της πυροσβεστικής καθώς είχε εγκλωβιστεί

Βίντεο: Πλημμύρες και υδροστρόβιλοι στην Ρόδο
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Βίντεο: Πλημμύρες και υδροστρόβιλοι στην Ρόδο

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο άνδρας  απεγκλωβίζεται με την βοήθεια των πυροσβεστών. Το αυτοκίνητο δίπλα του έχει καλυφθεί από το νερό.

 

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