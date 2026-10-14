Ρόδος: Απεγκλωβισμοί λόγω των πλημμυρών
Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η δυνατή νεροποντή στην Ρόδο. Οι δρόμοι έχουν πλημυρρίσει ενώ το νερό παίρνει τα πάντα στο πέρασμά του.
Ένας άνθρωπος χρειάστηκε την βοήθεια της πυροσβεστικής καθώς είχε εγκλωβιστεί
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Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο άνδρας απεγκλωβίζεται με την βοήθεια των πυροσβεστών. Το αυτοκίνητο δίπλα του έχει καλυφθεί από το νερό.
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