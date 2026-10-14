Εύβοια: Υπερχείλισε ποταμός – 112 για απομάκρυνση
Η κακοκαιρία χτυπά και την Εύβοια
Η καταιγίδα περνά και από την Εύβοια δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποταμός στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων υπερχείλισε.
Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων στις 12:15 προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρικάππα, να απομακρυνθούν προληπτικά προς τα Ψαχνά.
Πηγή βίντεο: Facebook Thanasis Triantis
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