Εύβοια: Υπερχείλισε ποταμός – 112 για απομάκρυνση

Η κακοκαιρία χτυπά και την Εύβοια

Η καταιγίδα περνά και από την Εύβοια δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποταμός στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων υπερχείλισε.

Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων στις 12:15 προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρικάππα, να απομακρυνθούν προληπτικά προς τα Ψαχνά.

Πηγή βίντεο: Facebook Thanasis Triantis