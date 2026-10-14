Τα άλογα του Αίνου κατέβηκαν στο δρόμο

Μπροστά σε ένα όμορφο αλλά και επικίνδυνο θέαμα βρέθηκαν οι οδηγοί που κινούνται στην επαρχιακή οδό Αργοστόλι–Πόρος, στην Κεφαλονιά, καθώς άλογα του Αίνου εμφανίζονται να περπατούν ανάμεσα στα διερχόμενα αυτοκίνητα, στο ύψος της διασταύρωσης στις Πλατιές.

Η επαρχιακή οδός Αργοστόλι–Πόρος αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα για τις μετακινήσεις στην Κεφαλονιά, εξυπηρετώντας καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Μέχρι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, οι οδηγοί που περνούν από τις Πλατιές καλούνται να μειώνουν ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλή απόσταση και να αποφεύγουν απότομες κινήσεις που ενδέχεται να τρομάξουν τα ζώα.