Βίντεο: Πλημμύρες και υδροστρόβιλοι στην Ρόδο
Ήχησε το 112
Η επέλαση της κακοκαιρίας, σφυροκοπά την Ρόδο. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από τη δυνατή νεροποντή.
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Στις θαλάσσιες περιοχές του νησιού σχηματίστηκαν και υδροστρόβιλοι.
Πριν λίγα λεπτά μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.
Τα Δικαστήρια του νησιού πλημμύρισαν ξανά με το νερό να φτάνει από άκρη σε άκρη στις αίθουσες.
Πηγή βίντεο: Ροδιακή Εφημερίδα
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