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Βίντεο: Πλημμύρες και υδροστρόβιλοι στην Ρόδο

Ήχησε το 112
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/10/2026 11:15

Η επέλαση της κακοκαιρίας, σφυροκοπά την Ρόδο. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από τη δυνατή νεροποντή.

δρόμος βροχή νερό
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Στις θαλάσσιες περιοχές του νησιού σχηματίστηκαν και υδροστρόβιλοι.

υδροστρόβιλος ρόδος κακοκαιρία
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Πριν λίγα λεπτά μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Τα Δικαστήρια του νησιού πλημμύρισαν ξανά με το νερό να φτάνει από άκρη σε άκρη στις αίθουσες.

Πηγή βίντεο: Ροδιακή Εφημερίδα

 

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