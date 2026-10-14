Βίντεο: Κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε σκεπή σπιτιού στην Ρόδο

Η κακοκαιρία χτυπά το νησί

Σε βίντεο καταγράφεται φωτιά που ξέσπασε σε σκεπή σπιτιού στην Ρόδο από κεραυνό.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους, οι οποίοι έχουν πλημμυρίσει.

Πηγή βίντεο: Facebook Συμβαίνει τώρα στην Ρόδο