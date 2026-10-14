Βίντεο: Κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε σκεπή σπιτιού στην Ρόδο
Η κακοκαιρία χτυπά το νησί
Σε βίντεο καταγράφεται φωτιά που ξέσπασε σε σκεπή σπιτιού στην Ρόδο από κεραυνό.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους, οι οποίοι έχουν πλημμυρίσει.
Πηγή βίντεο: Facebook Συμβαίνει τώρα στην Ρόδο
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