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Βίντεο: Κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε σκεπή σπιτιού στην Ρόδο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/10/2026 11:57

Η κακοκαιρία χτυπά το νησί

Σε βίντεο καταγράφεται φωτιά που ξέσπασε σε σκεπή σπιτιού στην Ρόδο από κεραυνό.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους, οι οποίοι έχουν πλημμυρίσει.

Πηγή βίντεο: Facebook Συμβαίνει τώρα στην Ρόδο

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