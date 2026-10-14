ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα κοπεί το ρεύμα σήμερα στην Αττική

Διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι διακοπές αφορούν, μεταξύ άλλων, την Αθήνα, το Περιστέρι, τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Σμύρνη, τον Άγιο Δημήτριο, τη Νίκαια και τη Λούτσα. Οι ώρες διαφέρουν ανά περιοχή και σε ορισμένες περιπτώσεις η διακοπή θα διαρκέσει έως το απόγευμα.

Σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος

Στο Περιστέρι, οι διακοπές αφορούν τις οδούς Δελφών, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Σαρανταπόρου, Αιμιλίου Βεάκη, Μεσολογγίου, Μιλτιάδου, Παλαιάς Καβάλας, Σιμωνίδη, Λεωφόρου Αθηνών, Ίωνος, Μαλεβιζίου και Ακαδήμου.

Στη Νέα Ιωνία επηρεάζονται οι οδοί Αμισού, Κιουταχείας, Μονεμβασίας, Λυκούργου, Σεβαστείας και Μενεμένης. Στη Μεταμόρφωση, οι οδοί Α. Βαλαωρίτου, Χλόης και πάροδος Χλόης.

Στη Νέα Σμύρνη, οι διακοπές έχουν προγραμματιστεί στις οδούς Παρασκευοπούλου, Σκόπα και Βυζαντίου, σε συγκεκριμένα τμήματά τους. Στον Άγιο Δημήτριο, οι διακοπές θα διαρκέσουν έως τις 14:00 και αφορούν τις οδούς Πριάμου, Κολοκοτρώνη, Γρηγορίου Λαμπράκη, Πελοποννήσου και Ελευθερωτών.

Οι διακοπές ρεύματος στην Αθήνα και στις υπόλοιπες περιοχές

Στον Δήμο Αθηναίων, οι προγραμματισμένες διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 08:00. Σε αρκετούς δρόμους, όπως οι Αντιπάτρου, Πυλάδου, Αλκιφρόνος, Σπύρου Πάτση, Γρεβενών και Ροδόπης, η διακοπή έχει προγραμματιστεί έως τις 11:30. Σε άλλα σημεία, οι εργασίες θα συνεχιστούν έως τις 13:00 ή τις 13:30. Το απόγευμα, από τις 13:00 έως τις 16:00, επηρεάζονται συγκεκριμένα τμήματα των οδών Αντιπάτρου, Ρέας και Πανδώρας, καθώς και οι αριθμοί 40-42 της οδού Π. Τσαλδάρη.

Στη Νίκαια, οι διακοπές θα διαρκέσουν έως τις 16:00, σε τμήματα των οδών Ακροπόλεως, Αδάνων, Αρτέμιδος, Παρνασσού και Λεμόνη.

Στη Σαλαμίνα, η διακοπή αφορά το τμήμα από το Μούλκι έως τον Άγιο Γεώργιο, έως τις 16:00.

Διακοπές έως το απόγευμα σε Μαρκόπουλο, Λούτσα και άλλους δήμους

Στο Μαρκόπουλο, οι διακοπές αφορούν την περιοχή κοντά στον υποσταθμό και το κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και ανώνυμους αγροτικούς δρόμους.

Στη Λούτσα, η λίστα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δρόμων, μεταξύ των οποίων οι Λεωφόρος Βραυρώνος, Ήβης, Ρέας, Ήρας, Τρίτωνος, Ατλαντος, Νηρέως, Πρωτέως και Απόλλωνος.

Διακοπές έχουν επίσης προγραμματιστεί στο Χαλάνδρι, στα Άνω Λιόσια, στη Λυκόβρυση, στην Κηφισιά και στην Αργυρούπολη. Στην τελευταία, οι εργασίες θα γίνουν από τις 12:00 έως τις 16:30, σε τμήματα των οδών Σταύρου Σαράφη, Κυκλάδων, Κορυτσάς, Γεωργίου Παπανδρέου, Ολυμπίας, Ανεξαρτησίας και Φλέμινγκ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι διακοπές είναι απαραίτητες για έργα συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια για την ταχύτερη επαναφορά της ηλεκτροδότησης.