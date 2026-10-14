Τροχαίο στο Ωραιόκαστρο: Τραυματίες 2 γονείς και το παιδί τους

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες ένα ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά σε αγροτικό δρόμο, ενώ από το ένα όχημα χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ένας άνδρας με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Η πλαγιομετωπική σύγκρουση στον Αμμότοπο

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 19:40, στον δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς τη Νεοχωρούδα, στην περιοχή Αμμότοπος, στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος εγκλωβίστηκε μετά τη σύγκρουση.

Σε διαφορετικά νοσοκομεία το ζευγάρι και το βρέφος

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Το 9 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό

Στο σημείο του τροχαίου επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το αυτοκίνητο.

Την ίδια ώρα, τα ακριβή αίτια της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.