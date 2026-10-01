Tραγωδία στο Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε νεκρός ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες

Νεκρός βρέθηε πριν απο λίγο ο 80χρονος Κτηνοτρόφος που αγνοούνταν απο χθές το απόγευμα στην περιοχή Καρίνες του Αγιου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε απο πυροσβέστες της 3ης ΕΜΟΔΕ ανάμεσα σε φερτά υλικά και λάσπες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την αναζήτηση αγνοούμενου ηλικιωμένου στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 11:15.Κινητοποιήθηκαν 10 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου καθώς και ομάδα Ικαρος με drone.

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου προχωρά η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, εξαιτίας των επικίνδυνων συνθηκών που έχουν δημιουργήσει στο οδικό δίκτυο τα έντονα καιρικά φαινόμενα.Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό Χερσονήσου – Καστελίου: Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με εκτροπή μέσω της επαρχιακής οδού Ποταμιών – Ασκών – Λύττου.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μαλάδων: Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω της οδού Μάνου Κατράκη.

Κλειστή Ιρλανδική διάβαση στον Κατσαμπά: Διακόπηκε πλήρως η διέλευση στο ρέμα της περιοχής Κατσαμπά του Δήμου Ηρακλείου.

Προβλήματα στην υδροδότηση του Ηρακλείου λόγω της κακοκαιρίας – Εκ περιτροπής η διανομή νερού

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΗ στις περιοχές Τυλίσσου, Κρουσώνα, Κέρης, Μαλίων, Θραψανού, Βασιλειών, Καρκαδιώτισσα και αλλού.

Η παρατεταμένη διακοπή στη λειτουργία των γεωτρήσεων αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα υδροδότησης σχεδόν σε όλη την πόλη Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιοχή εκτός πόλεως. Η ΔΕΥΑΗ έχει προγραμματίσει ήδη την εκ περιτροπής διανομή νερού για την αντιμετώπιση του θέματος έως να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση.

Παρακαλούνται οι δημότες να κάνουν ορθολογική χρήση του νερού μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος από τη ΔΕΔΔΗΕ και την επαναλειτουργία των γεωτρήσεων.

Κλειστός λόγω των καιρικών συνθηκών ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου

Κλειστός θα παραμείνει σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και των ισχυρών βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου:«Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ενημερώνει ότι σήμερα, 01 Οκτωβρίου 2026, ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου θα παραμείνει κλειστός λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή».