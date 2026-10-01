Ρέθυμνο: Αγνοείται κτηνοτρόφος στις Καρίνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοείται από χθες το βράδυ.

Ο άνδρας κατευθύνθηκε στο ποιμνιοστάσιό του, όμως δεν επέστρεψε και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με τους δικούς του ανθρώπους.

Η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του σήμερα το πρωί, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για την αναζήτησή του στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες στις Καρίνες Ρεθύμνου

Οι αστυνομικοί ερευνούν την περιοχή όπου ο κτηνοτρόφος εθεάθη για τελευταία φορά. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ οι αναζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστεί ο αγνοούμενος και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της εξαφάνισής του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για το πώς και πότε ακριβώς διακόπηκε η επικοινωνία του άνδρα με το οικογενειακό του περιβάλλον.

Κακοκαιρία και πλημμύρες δυσχεραίνουν την επιχείρηση

Οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη επιβαρύνουν το έργο των διασωστικών δυνάμεων. Η κακοκαιρία που πλήττει το νησί, με πλημμύρες και καθιζήσεις σε περιοχές της Κρήτης, δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στις έρευνες για τον κτηνοτρόφο.

Αστυνομία και Πυροσβεστική παραμένουν στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνεχίζοντας την επιχείρηση εντοπισμού του άνδρα.