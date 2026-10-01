Μπαράζ 112 στην Κρήτη . Η κακοκαιρία σφυροκοπά το νησί . Πλημμύρισαν σπίτια

Από θαύμα σώθηκε ένα ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητο το οποίο κρέμεται στο κενό. Η κατάσταση στις ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Η πρωϊνή βροχή έχει προκαλέσει προβλήματα στον ορεινό όγκο του Δήμου Μυλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Mάλιστα, όπως μετέφερε ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γ. Κλάδος : «Υπάρχουν μεγάλες καταστροφές” ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος ΄΄Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινείτο με το αυτοκίνητο στην περιοχή να πέσει στην κοίτη του ποταμού.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ΄΄.