Μπαράζ 112 στην Κρήτη . Η κακοκαιρία σφυροκοπά το νησί . Πλημμύρισαν σπίτια
Από θαύμα σώθηκε ένα ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητο το οποίο κρέμεται στο κενό. Η κατάσταση στις ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή.
Η πρωϊνή βροχή έχει προκαλέσει προβλήματα στον ορεινό όγκο του Δήμου Μυλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο.
Mάλιστα, όπως μετέφερε ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γ. Κλάδος : «Υπάρχουν μεγάλες καταστροφές” ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος ΄΄Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινείτο με το αυτοκίνητο στην περιοχή να πέσει στην κοίτη του ποταμού.
Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ΄΄.
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