Δημογραφικό 2025: Νέα πτώση στις γεννήσεις

Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 56.223 άτομα το 2025, καθώς οι θάνατοι παρέμειναν σημαντικά περισσότεροι από τις γεννήσεις. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι οι γεννήσεις υποχώρησαν κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 4%.

Το δημογραφικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε από 65.618 γεννήσεις και 121.841 θανάτους. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών αποτυπώνει τη συνέχιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης στη χώρα κατά το περασμένο έτος.

Δημογραφικό Ελλάδας 2025: Οι γεννήσεις μειώθηκαν σε 65.618

Τα δεδομένα αναδεικνύουν για άλλη μία φορά το ζήτημα της υπογεννητικότητας στην χώρα, καθώς οι γεννήσεις ζώντων το 2025 ανήλθαν σε 65.618, από 68.467 το 2024. Από τα παιδιά που γεννήθηκαν, τα 33.633 ήταν αγόρια και τα 31.985 κορίτσια.

Το 2024 είχαν καταγραφεί 35.216 γεννήσεις αγοριών και 33.251 γεννήσεις κοριτσιών. Η ετήσια μείωση των γεννήσεων έφτασε το 4,2%.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στα στοιχεία των γεννήσεων δεν υπολογίζονται οι γεννήσεις νεκρών. Το 2025 καταγράφηκαν 422 γεννήσεις νεκρών, αριθμός μειωμένος κατά 7% σε σχέση με τις 454 που είχαν δηλωθεί το 2024.

Θάνατοι και βρεφική θνησιμότητα στην Ελλάδα

Οι θάνατοι το 2025 έφτασαν τους 121.841, έναντι 126.916 το 2024, παρουσιάζοντας πτώση 4%. Στους θανάτους του περασμένου έτους περιλαμβάνονται 61.644 άνδρες και 60.197 γυναίκες.

Το 2024 είχαν καταγραφεί 64.144 θάνατοι ανδρών και 62.772 θάνατοι γυναικών.

Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του ενός έτους περιορίστηκαν σε 208. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας, δηλαδή οι θάνατοι βρεφών κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων, υποχώρησε από 3,8 το 2024 σε 3,2 το 2025.

Γάμοι και σύμφωνα συμβίωσης το 2025

Οι γάμοι αυξήθηκαν οριακά κατά 0,4% και ανήλθαν σε 36.810 το 2025, από 36.649 έναν χρόνο νωρίτερα. Από αυτούς, οι 20.868 ήταν θρησκευτικοί και οι 15.942 πολιτικοί.

Το 2024 είχαν πραγματοποιηθεί 19.695 θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί γάμοι.

Στους γάμους του 2025 περιλαμβάνονται επίσης 100 γάμοι μεταξύ ανδρών και 95 γάμοι μεταξύ γυναικών.

Αντίθετα, μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα σύμφωνα συμβίωσης. Καταγράφηκαν 16.627, αριθμός αυξημένος κατά 14,8% σε σύγκριση με τα 14.486 σύμφωνα συμβίωσης του 2024.

Από τα σύμφωνα συμβίωσης που δηλώθηκαν το 2025, τα 178 αφορούσαν άνδρες και τα 98 γυναίκες.

Διαζύγια 2025: Αύξηση και μεγαλύτερη αναλογία ανά γάμο

Τα διαζύγια ανήλθαν σε 15.853 το 2025, αυξημένα κατά 2,1% από τα 15.532 του 2024.

Τα 13.127 διαζύγια ήταν συναινετικά, ποσοστό 82,8% του συνόλου. Άλλα 1.926, δηλαδή το 12,1%, εκδόθηκαν κατ’ αντιδικία, ενώ σε 800 περιπτώσεις, που αντιστοιχούν στο 5%, δεν δηλώθηκε ο τύπος διαζυγίου.

Η πλειονότητα των διαζυγίων αφορούσε μακροχρόνιους γάμους. Συγκεκριμένα, 10.722 διαζύγια, ποσοστό 67,6%, αφορούσαν γάμους με διάρκεια δέκα ετών και άνω.

Η αναλογία των διαζυγίων ανά 100 γάμους αυξήθηκε σε 43,1 το 2025, από 42,4 το 2024. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37,5 το 2023, 33,4 το 2022 και 34,2 το 2021.