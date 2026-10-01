Σταυρούπολη: Δίωξη σε 33χρονο μετά από καταδίωξη

Ο συλληφθείς αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει τραυματισμό από σπασμένα τζάμια του οχήματός του. Εισαγγελική προκαταρκτική έρευνα και ΕΔΕ για τους δύο αστυνομικούς.

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια ασκήθηκε σε βάρος 33χρονου που συνελήφθη χθες το πρωί στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ύστερα από περιστατικό που, κατά την Αστυνομία, περιλάμβανε καταδίωξη. Ο 33χρονος παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες και υπέβαλε μήνυση κατά δύο αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Ο 33χρονος, ο οποίος είναι γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται από τις αρχές να μην σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και να οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα.

Η καταγγελία του 33χρονου για τον τραυματισμό

Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δύο αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του. Κατά την καταγγελία του, από το περιστατικό αυτό προκλήθηκε ο τραυματισμός του.

Για την υπόθεση υπέβαλε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών, ηλικίας 37 και 34 ετών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Προκαταρκτική έρευνα και πειθαρχικός έλεγχος

Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα για τη μήνυση που κατατέθηκε από τον 33χρονο. Παράλληλα, κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των δύο αστυνομικών με Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό στη Σταυρούπολη διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.