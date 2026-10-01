Φονική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Δυόμισι μήνες μετά την προφυλάκισή τους, η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης τους καλεί εκ νέου μετά την αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση πράξεων που συνδέονται με τον νόμο περί τρομοκρατίας.

Οι τέσσερις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα καλούνται ξανά ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία στη Θεσσαλονίκη. Η νέα διαδικασία ξεκινά περίπου δυόμισι μήνες μετά την προφυλάκισή τους και συνδέεται με την αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση πράξεων που υπάγονται στον νόμο περί τρομοκρατίας.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα. Για την υπόθεση έχουν διωχθεί έως τώρα τέσσερα πρόσωπα.

Ποιοι κατηγορούνται για την επίθεση στην οικογένεια Νέστορα

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ένας 29χρονος και μία 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί δράστες της επίθεσης. Κατηγορούμενοι είναι επίσης ο 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που, κατά τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση, καθώς και ένας 25χρονος.

Ο 25χρονος υποδείχθηκε από τον 24χρονο ως το πρόσωπο στο οποίο είχε παραδώσει τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

Οι δύο τελευταίοι οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ζήτησαν προθεσμία για να καταθέσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Στις αρχικές απολογίες τους, μετά τη σύλληψή τους, είχαν αρνηθεί ότι συνδέονται με την υπόθεση.

Απολογίες και αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο

Η ανακρίτρια καλεί τους κατηγορούμενους για συμπληρωματικές απολογίες εξαιτίας της αναβάθμισης της ποινικής αντιμετώπισης των πράξεων που σχετίζονται με την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται αυστηρότερο πλαίσιο ποινών.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έχει απαγγείλει κατηγορίες και στους τέσσερις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.

Οι δύο ακόμη επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη

Η ίδια δικογραφία περιλαμβάνει δύο ακόμη εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που καταγράφηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Στόχοι ήταν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμοβίτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα για τις δύο αυτές ενέργειες, με στόχο τον εντοπισμό των προσώπων που εμπλέκονται.