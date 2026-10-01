Ταξί κινούνταν με περισσότερα από 200 στην Αττική Οδό

Βίντεο στα social media οδήγησε στην ταυτοποίηση του οδηγού, ο οποίος κινούνταν με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο

Ένας 46χρονος οδηγός ταξί ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., καθώς εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο ύψος του Κορωπίου, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, με τον οδηγό να κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τα υπόλοιπα οχήματα που κυκλοφορούσαν στον δρόμο

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας είναι αρχικά 100 χλμ./ώρα και στη συνέχεια μειώνεται στα 70 χλμ./ώρα, με την ταχύτητα του ταξί να ξεπερνά κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια.

Το επίμαχο βίντεο εντοπίστηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., η οποία διεξήγαγε έρευνα για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών που καταγράφονται και αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Μετά την εξέταση του υλικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 46χρονο ημεδαπό ως τον οδηγό του ταξί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα