Πυρκαγιά στον Άζωρο Λάρισας

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση λίγο μετά τις 12:20, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού Λάρισας ερευνά τα αίτια.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άζωρος της Λάρισας, με το Πυροσβεστικό Σώμα να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:20.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Λάρισα

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας. Η αρμόδια υπηρεσία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Άζωρο.