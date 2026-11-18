Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης πραγματοποιείται στο Περιστέρι η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στο Ζεφύρι.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του συγκεντρώθηκαν για να του πουν το τελευταίο αντίο, αποδίδοντας τιμές στον άνθρωπο που έπεσε στο καθήκον. Η ιαχή «Αθάνατος» ακούγεται ως ύστατος αποχαιρετισμός στον 44χρονο, σκορπίζοντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η ελληνική σημαία στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών στο Περιστέρι, όπου υπηρετούσε ο Ηλίας Βαλατσός, κυματίζει μεσίστια. Οι συνάδελφοί του, εμφανώς συγκλονισμένοι, αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο, που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει άλλους.

Η απώλειά του αφήνει βαρύ αποτύπωμα στο Πυροσβεστικό Σώμα, με την οικογένεια και τους συναδέλφους του να βιώνουν δύσκολες στιγμές.

Στο μεταξύ, απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενες

Παράλληλα με την κηδεία, δικαστικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση. Στον ανακριτή απολογούνται η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, οι οποίες κατηγορούνται για την υπόθεση.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.