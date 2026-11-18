Απολογούνται για την πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2026, η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, οι οποίες συνελήφθησαν για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο και, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Οι δύο ανήλικες αναφέρονται ως ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ σε άλλη αναφορά καταγράφονται ως 14 και 16 ετών αντίστοιχα. Μαζί με τη μητέρα τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση της πυρκαγιάς.

Η απολογία μετά την προθεσμία

Οι τρεις κατηγορούμενες είχαν οδηγηθεί χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Ο συνήγορός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία μίας ημέρας, ή 24 ωρών, ώστε να μελετήσει πλήρως τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες τους.

Η σημερινή διαδικασία αφορά την πυρκαγιά που εξελίχθηκε σε τραγωδία για το Πυροσβεστικό Σώμα, με νεκρούς τον 44χρονο Ηλία Βαλατσού και τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη.

Ένταλμα σύλληψης για τον 44χρονο πατέρα

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του 44χρονου πατέρα της οικογένειας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο 44χρονος φέρεται να βρίσκεται μεταξύ των ατόμων που πέταξαν υπολείμματα στάχτης στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια εξετάζεται ως η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά.

Η κηδεία του Ηλία Βαλατσού στο Περιστέρι

Στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου στο Περιστέρι τελείται σήμερα η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά του Ζεφυρίου.

Πριν από την εξόδιο ακολουθία, η νεκρώσιμη πομπή με τη σορό του θα περάσει από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου. Οι συνάδελφοί του θα τον τιμήσουν με αναμμένους φάρους και σειρήνες στα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Ζυμπίδη

Χθες τελέστηκε στη Λεύκη Καστοριάς, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, του δεύτερου μέλους της Πυροσβεστικής που έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση στο Ζεφύρι.