Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών, προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί στον Έβρο.

Ειδικότερα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε επαρχιακή οδό της περιοχής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο μετέφερε παράνομα 3 μετανάστες, με προορισμό το εσωτερικό της χώρας.

Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου.

Το όχημα που κατασχέθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.